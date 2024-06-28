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9:55, 28 июня 2024 года Орловские полицейские закрыли въезд в Россию почти 200 иностранцам Об этом сообщили в региональном управлении МВД.





Орловские полицейские закрыли въезд в Россию 187 иностранцам. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.



Въезд не разрешили 94 выдворенным иностранцам, 26 депортированным, 53 уклонившимся от уплаты административного штрафа, десяти неоднократно привлекавшимся к административной ответственности, двум с неснятой или непогашенной судимостью и двум уже выдворявшимся из России.





Артем Ежаков



