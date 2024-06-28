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9:25, 28 июня 2024 года

Орловские аграрии показали достижения в семеноводстве

В первый день "Аграрной недели" ученые и сельхозпроизводители также обсудили импортозамещение и селекцию.



Первый день "Аграрной недели" в Орловской области открылся круглым столом. Дискуссия объединила ведущих аграриев и научное сообщество.

Обсудили импортозамещение, селекцию и семеноводство. Доклады представили ученые и сельхозпроизводители.

28 июня также в рамках "Аграрной недели" стартует международный агрофестиваль.

На агронеделю в Орел приехали аграрии со всей страны. Они уже побывали в селекционно-семеноводческом центре "Щелково Агрохим", где занимаются селекцией новых сортов пшеницы и ржи. "Ермоловка" дала рекордный урожай 122,6 центнера с гектара в прошлом году и была внесена в книгу рекордов России.

В этом году ждут еще больший урожай. Технологиями и семенами орловские аграрии готовы делиться с коллегами.


Татьяна Тимохина
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