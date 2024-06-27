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14:41, 27 июня 2024 года Больше 500 отличников стали участниками "Бала медалистов" в Орле Он прошел 27 июня в институте культуры.





27 июня в Орловском государственном институте культуры прошел традиционный "Бал медалистов". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в этом году его участниками стали более 500 отличников.



Всего в Орловской области 797 выпускников претендуют на золотые и серебряные медали.



Участников бала напутствовал губернатор Андрей Клычков. Глава региона призвал молодежь не забывать о малой родине и пожелал, чтобы личные успехи ребят были неразрывно связаны с успехами и победами России.





Артем Ежаков



