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20:00, 27 июня 2024 года В Орле курьера мошенников приговорили к принудительным работам Вердикт вынес Глазуновский районный суд.





Глазуновский районный суд приговорил местного жителя к полутора годам принудительных работ с десятипроцентным удержанием заработка в доход государства. Мужчина признан виновным в мошенничестве.



Как рассказали в областной прокуратуре, осужденный играл роль курьера в мошеннической схеме. В январе он забрал у обманутой женщины 480 тысяч рублей и успел через банкомат отправить подельникам 60 тысяч. Перевести остальное он не успел, так как женщина смогла вовремя распознать обман и сообщить правоохранителям. Они и задержали курьера.



Также мужчина компенсирует нанесенный женщине ущерб.





Артем Ежаков



