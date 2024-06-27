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14:30, 27 июня 2024 года В Орловскую область придет тридцатиградусная жара Дождей в ближайшие дни не ждут.





В Орловскую область приходит тридцатиградусная жара. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Существенных осадков синоптики не ждут.



28 июня в регионе ожидают малую облачность. Ночью термометры покажут от девяти до 14 градусов тепла. Днем существенно потеплеет – до отметок в 24 – 29 градусов.



29 июня ночная температура составит от 10 до 15 градусов, днем ожидается от 26 до 31 градуса.



30 июня ночью прогнозируют от 13 до 18 градусов, а днем воздух прогреется до 27 – 32 градусов.



Отдельное предупреждение синоптики делают грибникам: по такой погоде практически все грибы станут червивыми, за исключением лисичек.





Артем Ежаков



