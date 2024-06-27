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16:21, 27 июня 2024 года В Орле обсудили импортозамещение в аграрной отрасли Этой теме был посвящен круглый стол в рамках первого дня "Аграрной недели".





Первый день "Аграрной недели" в Орловской области открылся круглым столом. Дискуссия объединила ведущих аграриев и научное сообщество. Обсудили импортозамещение, селекцию и семеноводство. Доклады представили ученые и сельхозпроизводители.

28 июня также в рамках "Аграрной недели" стартует международный агрофестиваль.



На агронеделю в Орел приехали аграрии со всей страны. Они уже побывали в селекционно-семеноводческом центре "Щелково Агрохим", где занимаются селекцией новых сортов пшеницы и ржи. "Ермоловка" дала рекордный урожай 122,6 центнера с гектара в прошлом году и была внесена в книгу рекордов России.



В этом году ждут еще больший урожай. Технологиями и семенами орловские аграрии готовы делиться с коллегами.





