Главная » Новости



18:00, 27 июня 2024 года Орловцы спели авторские песни на шоу Андрея Малахова На всю страну свой талант показали Елена и Жанна Кожуховы, а также Султан Оглы.







Орловцам удалось заявить о себе всей стране на канале "Россия-1". На вечернем шоу Андрея Малахова сестры Елена и Жанна Кожуховы и Султан Оглы спели свои любимые и авторские песни.



Как попали на центральный канал, как чувствовали себя во время съемок и стали ли популярнее после передачи? Об этом они рассказали нашему корреспонденту Татьяне Тимохиной.





Татьяна Тимохина



