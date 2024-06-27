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12:36, 27 июня 2024 года Правила вывоза крупногабаритных отходов от регионального оператора УК "Зеленая роща" Фото предоставлено ООО "УК "Зеленая роща"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ООО "УК "Зеленая роща", часто получает вопросы, касающиеся крупногабаритных отходов (КГО), которые входят в состав ТКО. Иногда возникают ситуации, требующие разъяснений. Давайте разберемся, какие правила действуют в отношении крупногабаритных отходов.



Согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами" и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641, крупногабаритные отходы – это твердые коммунальные отходы, размеры которых не позволяют складировать их в обычных контейнерах. По ГОСТ Р 56195-2014, крупногабаритными считаются отходы, превышающие 0,5 метра в высоту, ширину и длину. К ним относятся мебель (диваны, шкафы, кресла и т. д.), бытовая техника (микроволновки, холодильники, стиральные машины, компьютеры и т. д.), отходы от ремонта (обои, напольные покрытия, оконные рамы, дверные коробки, отделочные материалы), сантехника (раковины, унитазы, ванны) и спорттовары (велосипеды, лыжи).

Важно различать крупногабаритные и строительные отходы. К строительным относятся кирпич, бетон, арматура, железобетон, пеноблоки, строительные плиты, земля, грунт, бревна, доски, строительные смеси, кровельные материалы, отходы дорожного ремонта и пр. Хранить такие отходы на контейнерных площадках запрещено. Их вывозом занимаются специализированные компании, контакты которых можно найти в Интернете. Выбрасывать строительные отходы возле дома или в лесопарковых зонах категорически запрещено.

Крупногабаритные отходы необходимо размещать в специально отведенных местах. Согласно пункту 11 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641, такие отходы можно оставлять в бункерах на контейнерных площадках или на специальных площадках для КГО.

Не пытайтесь помещать КГО в контейнеры – они не предназначены для этого и могут быстро выйти из строя. К тому же, специализированная техника не сможет извлечь крупногабаритные отходы из контейнера. Размещайте такие отходы на оборудованных площадках или в бункерах.

Согласно пункту 12 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641, вывоз крупногабаритных отходов организует региональный оператор. Места для складирования КГО определяются в соответствии с утвержденными схемами обращения с отходами. Ознакомиться с расположением таких площадок в Орле можно Согласно пункту 12 Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641, вывоз крупногабаритных отходов организует региональный оператор. Места для складирования КГО определяются в соответствии с утвержденными схемами обращения с отходами. Ознакомиться с расположением таких площадок в Орле можно на сайте регоператора , чтобы выбрать удобное место.

Ответственность за обустройство, содержание контейнерной площадки и поддержание порядка вокруг нее лежит на собственнике земельного участка (управляющая компания, орган местного самоуправления, физическое или юридическое лицо).

Отвечая на самый частый вопрос жителей "Куда нести крупногабаритный мусор?", регоператор сообщает: только в бункер или на специальную контейнерную площадку. Если на вашей территории или общей контейнерной площадке нет бункера, обратитесь в управляющую компанию, чтобы выяснить расположение ближайшей площадки или найдите подходящую Отвечая на самый частый вопрос жителей "Куда нести крупногабаритный мусор?", регоператор сообщает: только в бункер или на специальную контейнерную площадку. Если на вашей территории или общей контейнерной площадке нет бункера, обратитесь в управляющую компанию, чтобы выяснить расположение ближайшей площадки или найдите подходящую на сайте регоператора . Оставлять крупногабаритные отходы возле подъезда или рядом с контейнером запрещено.





