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16:45, 27 июня 2024 года

Восемь орловцев изменили оценку по ЕГЭ после апелляции

Всего несогласие с баллами высказали 76 выпускников.


В этом году 76 выпускников школ подали апелляцию о несогласии выставленных баллов по ЕГЭ, восемь из них смогли изменить оценку.

Данные опубликовали в региональном центре оценки качества образования. На официальном сайте ведомства в личном кабинете можно подать апелляцию, узнать о ее сроках и местах рассмотрения.

После публикации результатов у выпускника есть сутки, чтобы ознакомиться со своей работой и принять решение о подаче апелляции. После ознакомления у участников есть два дня, чтобы подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

За время государственной итоговой аттестации в регионе ни одной апелляции о нарушении прав детей подано не было.

На Орловщине достигнуто 42 стобалльных результата, два выпускника – из 27-й школы Орла и гимназии №1 ОГУ имени Тургенева – их получили сразу по двум предметам: русскому языку и математике.
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