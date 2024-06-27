Восемь орловцев изменили оценку по ЕГЭ после апелляции

Всего несогласие с баллами высказали 76 выпускников.

В этом году 76 выпускников школ подали апелляцию о несогласии выставленных баллов по ЕГЭ, восемь из них смогли изменить оценку.



Данные опубликовали в региональном центре оценки качества образования. На официальном сайте ведомства в личном кабинете можно подать апелляцию, узнать о ее сроках и местах рассмотрения.



После публикации результатов у выпускника есть сутки, чтобы ознакомиться со своей работой и принять решение о подаче апелляции. После ознакомления у участников есть два дня, чтобы подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.



За время государственной итоговой аттестации в регионе ни одной апелляции о нарушении прав детей подано не было.



На Орловщине достигнуто 42 стобалльных результата, два выпускника – из 27-й школы Орла и гимназии №1 ОГУ имени Тургенева – их получили сразу по двум предметам: русскому языку и математике.