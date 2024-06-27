В Орле экс-полицейского осудят за покушение на мошенничество
За деньги он обещал женщине помочь добиться итогов доследственной проверки в ее пользу.
Фото: СУ СК России по Орловской области
В Орле передали в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Его обвиняют в покушении на мошенничество. Разбирательство инициировали на основании материалов ФСБ и при содействии МВД.
Как рассказали в СУ СК России по региону, в конце апреля мужчина получил от женщины 30 тысяч рублей. В обмен он обещал помочь добиться итогов доследственной проверки в ее пользу. На тот момент правоохранитель был отстранен, и никак не мог решить вопрос.