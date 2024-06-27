Андрей Клычков провел совещание с командующим войсками Московского военного округа
Сергей Кузовлев прибыл в Орел 27 июня.
Фото: портал правительства Орловской области
27 июня губернатор Орловской области Андрей Клычков провел рабочее совещание с командующим войсками Московского военного округа Сергеем Кузовлевым. Также на встрече присутствовали военный комиссар региона Ренат Сибгатуллин и другие представители военного ведомства.
Как сообщает региональный информационный портал, стороны обсудили ряд текущих задач, включая поставленные главой государства.
Напомним, что указ о создании Московского военного округа в конце февраля подписал президент Владимир Путин – Западный военный округ разделили на Московский и Ленинградский.