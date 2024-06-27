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15:00, 27 июня 2024 года Под Орлом рецидивистов осудили за разбойное нападение на знакомого и его мать Мужчины забрали шесть тысяч рублей.





Глазуновский районный суд приговорил двух ранее судимых местных жителей к колонии особого режима за разбой. Первый получил семь лет и пять месяцев заключения, второй – на месяц больше.



Как рассказали в областной прокуратуре, год назад нетрезвые осужденные напали на приятеля и его мать, избив мужчину и требуя отдать им деньги, угрожая при этом ножом. Добычей злоумышленников стали шесть тысяч рублей.





Артем Ежаков



