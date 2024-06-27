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19:00, 27 июня 2024 года На Орловщине немного выросла заболеваемость ОРВИ Пациентов с COVID-19, напротив, становится все меньше.





С 17 по 23 июня в Орловской области зарегистрировано 1784 обращения по ОРВИ. Это на 136 случаев больше, чем за позапрошлую семидневку. Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре.



Немного уменьшилась заболеваемость детей в возрасте до 14 лет. В общей структуре пациентов их доля сейчас составляет 56,8% против 59,2% ранее.



Снизилась и заболеваемость COVID-19 – 14 против 20 случаев. На Орловщине сейчас активно циркулируют сезонные коронавирусы и риновирусы.





Артем Ежаков



