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13:30, 27 июня 2024 года Орловский Стрелецкий хор русской песни отпраздновал юбилей Коллективу исполнилось 50 лет.







Стрелецкий хор русской песни отпраздновал юбилей Орловского муниципального округа отметил полувековой юбилей. Уже через год после создания он получил почетное звание "Народный любительский коллектив".



Праздничный день хор провел на сцене, подарив публике концерт "С песней по жизни".



За свою историю Стрелецкий хор не раз становился победителем различных фестивалей и конкурсов, выступал на праздниках по всему региону.



Сейчас в народном любительском коллективе 20 участников.





Юлия Опанасюк



