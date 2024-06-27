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14:00, 27 июня 2024 года Два орловских аспиранта будут получать президентскую стипендию Они победили в конкурсном отборе.



Фото: ОГУ им. И. С. Тургенева

Аспиранты Орловского госуниверситета Юлия Локтионова и Юрий Казаков победили в конкурсном отборе на назначение стипендии президента России. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Юля Локтионова осваивает направление "Приборы, системы и изделия медицинского назначения". Под руководством профессора Андрея Дунаева выполняет работу на тему "Метод и мультимодальный анализатор для диагностики микроциркуляторного русла и окислительного метаболизма биотканей".



Юрий Казаков изучает мехатронику и робототехнические системы. Под руководством профессора Леонида Савина пишет работу на тему "Конические подшипники жидкостного трения с активным управлением".



Всего на президентскую стипендию было подано больше 4,7 тысячи заявок, но стипендиатами стали 500 человек.





Артем Ежаков



