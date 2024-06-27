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15:30, 27 июня 2024 года В Орловской области продолжат развивать интеллектуальную транспортную систему Уже приступили к поиску подрядчика для запуска пятого этапа проекта.





В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Орловской области внедряют интеллектуальную транспортную систему. Первые четыре этапа уже завершены. Они охватили территорию Орловской городской агломерации.



Приступили к поиску подрядчика для запуска пятого этапа проекта. Срок выполнения работ – с 2024 по 2026 годы. Начальная цена контракта превысила 141 миллион рублей.



Цель проекта – автоматизация управления дорожным движением, сокращение числа ДТП.



Интеллектуальная транспортная система – это программное обеспечение с видеонаблюдением, мониторингом автотрафика и светофорного управления.





