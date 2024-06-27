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11:30, 27 июня 2024 года Жители дома в Отрадинском добиваются ремонта входа в здание Проблема коснулась седьмого подъезда.







Жители дома №17 в селе Отрадинское вынуждены с осторожностью выходить на улицу. Перепады зимних температур обрушили входную группу седьмого подъезда. С апреля жители проходят настоящую полосу препятствий, чтобы попасть в дом.



Проблему разрушенных ступеней не оставят. Несмотря на то, что бюджет, заложенный на 2024 год на текущий ремонт, уже израсходован на замену дверных блоков, ремонт кровли, водостоков и детской площадки, порожки отремонтируют в счет аванса.



К ремонту входной группы уже приступили. Порожки будут готовы к концу недели.





Екатерина Габова



