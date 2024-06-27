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10:30, 27 июня 2024 года В Орловской области расследуют дело об избиении несовершеннолетней В нанесении побоев подозревают 24-летнюю девушку.





В Мценском районе возбуждено и расследуется уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетней. В этом подозревают 24-летнюю девушку. Видео происшествия на днях начало распространяться по социальным сетям. По предварительным данным, пострадавшая получила удары по лицу и телу.



Как сообщили в областной прокуратуре, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в ведомстве на контроль. Также прокуратура изучает соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.





Артем Ежаков



