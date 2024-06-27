В Орловской области опубликован июльский график социальных выплат
Первые льготы придут с 4 по 8 июля.
В Орловской области опубликован июльский график социальных выплат. Его представил региональный департамент социальной защиты.
Согласно графику, с 4 по 8 июля придут следующие пособия:
• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка,
• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области,
• ежемесячное пособие многодетной семье,
• единовременное пособие многодетной семье,
• материнский капитал для многодетной семьи,
• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям,
• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".
С 9 по 15 июля должны выплатить:
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям,
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки,
• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами,
• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсии),
• компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан,
• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России,
• ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки.
С 22 по 25 июля придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.