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9:55, 27 июня 2024 года В Орловской области опубликован июльский график социальных выплат Первые льготы придут с 4 по 8 июля.





В Орловской области опубликован июльский график социальных выплат. Его представил региональный департамент социальной защиты.



Согласно графику, с 4 по 8 июля придут следующие пособия:



• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка,

• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области,

• ежемесячное пособие многодетной семье,

• единовременное пособие многодетной семье,

• материнский капитал для многодетной семьи,

• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям,

• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному".



С 9 по 15 июля должны выплатить:



• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям,

• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки,

• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами,

• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсии),

• компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан,

• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России,

• ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки.



С 22 по 25 июля придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.





Артем Ежаков



