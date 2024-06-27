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9:25, 27 июня 2024 года Подрядчик начинает ремонт выезда из Болховского микрорайона После него увеличится пропускная способность, которая разрешит проблему не только пробок, но и безопасности движения.







Подрядчик начинает ремонт выезда из Болховского микрорайона. С 27 июня по 15 октября будет перекрыта одна полоса движения по дороге на улице Генерала Лаврова в деревне Жилина.



Выезд планируют расширить до трех полос. Тем самым увеличится пропускная способность, которая разрешит проблему не только пробок, но и безопасности движения.





Эльза Ахмедбекова



