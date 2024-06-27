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8:23, 27 июня 2024 года На Белгородчине погиб инструктор народной дружины "Бригада Катукова" За время командировок в зону СВО он был награжден медалями Суворова и Жукова.







В приграничном районе Белгородской области во время выполнения боевой задачи погиб инструктор народной дружины "Бригада Катукова".



За время командировок в зону СВО он был награжден медалями Суворова и Жукова. Обучил более 800 "катуковцев".





