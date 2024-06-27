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8:15, 27 июня 2024 года Специалисты не нашли токсичных веществ в еде отравившихся супругов в Ливнах Сотрудники Роспотребнадзора проверили оставшиеся в квартире пострадавших арбуз, кукурузу и черешню.







В Ливнах супружеская пара попала в больницу из-за сильного отравления неизвестным веществом.

Вадим Сезин, главный врач Ливенской ЦРБ: "Параллельно с реанимационными мероприятиями нами была вызвана бригада из центра медицины катастроф Орловской областной клинической больницы, реаниматолог, токсиколог, но, к сожалению, девушка погибла".

Ее супруг сейчас в Орле, в областной клинической больнице.



По сообщениям Роспотребнадзора, в овощах, которые употребляли в пищу пострадавшие, токсичных веществ не обнаружено. Что привело к гибели женщины, теперь выясняют правоохранители.

"Управлением Роспотребнадзора по Орловской области взяты пробы оставшихся в квартире пострадавших арбуза, кукурузы, черешни, а также пробы арбуза из торговой сети для лабораторных исследований. По результатам содержание нитратов ниже норматива. Также в пробах не установлено превышение содержания пестицидов и токсичных элементов", – сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.





