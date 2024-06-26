Главная » Новости



19:00, 26 июня 2024 года Сельским учителям на Орловщине компенсируют проезд в общественном транспорте на работу Новая льгота будет доступна с нового года.





Сельским учителям в Орловской области компенсируют проезд в общественном транспорте на работу. Новая льгота будет доступна с 1 января 2025 года. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Клычков.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", льготу получат преподаватели, работающие в государственных образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и ПГТ. При этом занятость учителя не должна быть меньше полставки.





Артем Ежаков



