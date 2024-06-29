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8:30, 29 июня 2024 года Юные орловские бадминтонисты завоевали девять медалей в Туле Там состоялись всероссийские соревнования





Юные орловские бадминтонисты завоевали девять медалей в Туле. Там состоялись всероссийские соревнования с участием более 160 спортсменов из 12 регионов России.



Милана Савина трижды поднималась на пьедестал почета. Орловчанка заняла второе место в женской парной категории, а также завоевала бронзовые награды в одиночной и смешанной парной категориях.



Мирослав Ольнов – бронзовый призер в смешанной парной категории.



Также бронзовыми медалями отметились Софья Савина, Тамара Рыманова и Ульяна Шехова.





Анастасия Дорохова



