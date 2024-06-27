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11:00, 27 июня 2024 года В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров Орловцы золотого и серебряного возраста попробуют себя в беге, настольном теннисе, дартсе, шахматах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы золотого и серебряного возраста проверят свои силы в Спартакиаде пенсионеров. Она состоится 28 июня на территории стадиона Ленина.



В программу соревнований включены беговые дисциплины, настольный теннис, дартс, шахматы.



Открытие в 10:00. Традиционно по итогам Спартакиады будет сформирована сборная области, которая представит регион во всероссийском финале Спартакиады в Кемерово в конце сентября.





Анастасия Дорохова



