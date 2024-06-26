В Орловской области осудят замдиректора филиала университета путей сообщения

Ему вменяют превышение должностных полномочий.

В Орловской области осудят заместителя директора Орловского филиала "Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I". Ему вменяют превышение должностных полномочий. Обвиняемый полностью признал вину. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Из материалов дела следует, что в 2021-м и 2022-м годах в учреждении ремонтировали фасад учебного корпуса и общежития. Обвиняемый незаконно заменил краску и водонагреватели на худшие по качеству.



Стоимость закупленных товаров превысила утвержденную сметой на 579 тысяч рублей, которые были необоснованно выплачены подрядчикам.