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16:52, 26 июня 2024 года В Орле отремонтировали первые дворы в этом году Обе территории готовятся к сдаче.





В Орле отремонтировали первые в этом году дворы по национальному проекту "Жилье и городская среда". К сдаче уже готовятся дворы по ул. Достоевского, 4 и ул. Садовского, 2. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.



Во дворах появился новый асфальт, тротуары и бордюры, парковки, урны и скамьи, освещение перед подъездами.



В планах обновление 24 дворов. Работа там продолжается. Закончить все должны к концу июля.





Артем Ежаков



