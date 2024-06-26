Геннадий Зюганов отмечает юбилей

Лидеру КПРФ исполнилось 80 лет.

Свою трудовую деятельность Геннадий Андреевич начал со школьного учителя, потом была работа в ЦК КПСС, где он курировал направление государственного строительства, гуманитарное и идеологическое. В 1995 году он стал председателем коммунистической партии.



Геннадий Зюганов — депутат всех созывов Государственной думы, автор книг и монографий. К нему прислушиваются оппоненты, уважают и ценят соратники.



Он никогда не забывает о своем родном регионе. День освобождения Орла от фашистов всегда встречает вместе с орловцами.



Геннадий Зюганов — частый гость ГТРК "Орел". Всегда готов честно ответить на все вопросы журналистов "Вестей".