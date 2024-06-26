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17:30, 26 июня 2024 года Орловца приговорили к колонии за поджог машины знакомого Ему назначено два с половиной года.





Железнодорожный районный суд Орла приговорил мужчину к двум с половиной годам колонии строгого режима за поджог машины своего знакомого. Об этом рассказали в прокуратуре.



Преступление случилось в августе 2023-го года. Мужчина поджег автомобиль и скрылся. Машина полностью сгорела. Ущерб превысил 1,2 миллиона рублей.



Осужденный попытался оспорить приговор, но безуспешно.





Артем Ежаков



