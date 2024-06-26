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18:00, 26 июня 2024 года Орловчанка привезла две медали с этапа кубка России по пулевой стрельбе Золото и бронзу Лилия Дмитриева.







Орловчанка Лилия Дмитриева привезла золото и бронзу с этапа кубка России по пулевой стрельбе. Девушка стала лучшей в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров (дисциплина смешанные скорости). Дмитриева обошла соперника со второго места на девять очков. К соревнованиям спортсменку подготовил Петр Калганов.



Соревнования прошли в подмосковном Игнатово. На них приехали более 400 стрелков из 44 регионов России.





Анастасия Дорохова



