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15:30, 26 июня 2024 года В Орловской области наркоманией болеют больше тысячи человек Кто в первую очередь попадает в зону риска и как распознать наркомана Эльзе Ахмедбековой рассказал руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области Владимир Журавлев.







26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.



Кто в первую очередь попадает в зону риска и как распознать наркомана? На эти вопросы в интервью Эльзе Ахмедбековой ответил руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области Владимир Журавлев.



В этом году на Орловщине выявлено уже 170 наркопреступлений, 28 преступных групп и сообществ, действовавших в этой сфере. Изъято 32 килограмма наркотиков. 80% наркотиков на Орловщине приходится на "синтетику".



Отмечается, что в регионе под диспансерным наблюдением наркологов состоят 1105 человек, включая восьмерых несовершеннолетних.



Для борьбы с наркозависимостью проводят профилактические мероприятия. В этом учебном году в тестировании на употребление наркотиков участвовали более 350 образовательных организаций с общим охватом в четыре тысячи человек.



Всего с начала года проведено 233 профилактических мероприятия с участием областного наркодиспансера.





Эльза Ахмедбекова



