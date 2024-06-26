Главная » Новости



14:30, 26 июня 2024 года В Орловской области двух мигрантов осудили за мошенничество От них также пострадали туляки.





Мценский районный суд приговорил двух граждан одной из республик ближнего зарубежья к четырем с половиной годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.



От мошенников пострадали не только орловцы, но и жители Тульской области. В преступной цепочке мигранты играли роль курьеров. Они забирали деньги у потерпевших и переводили на счета мошенников. Так, в один день осужденные забрали у жертв 800 тысяч рублей.





Артем Ежаков



