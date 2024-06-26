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13:30, 26 июня 2024 года Орловчанка попала под следствие за прописку пяти мигрантов Ей грозят штраф, принудительные работы или лишение свободы.





В Орловской области 58-летнюю женщину заподозрили в фиктивной постановке на учет пяти иностранцев. Как сообщили в управлении МВД России по региону, женщина точно знала, что жить в указанной квартире мигранты не будут.



Преступление вскрыли сотрудники центра по противодействию экстремизму и управления по вопросам миграции. Женщине грозят штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.





Артем Ежаков



