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12:45, 26 июня 2024 года Мошенники пугают орловских выпускников штрафами за "списывание" экзаменов Подростку предлагают оплатить штраф, но ссылка ведет на фишинговую страницу, что чревато потерей всех денег.





Мошенники придумали новую обманную схему – злоумышленники пишут в мессенджерах выпускникам, сдававшим ЕГЭ или ОГЭ, представляясь экзаменаторами и пугая ребят тем, что камеры поймали их на списывании. Затем жертвам предлагают заплатить штраф и отправляют ссылку. Она ведет на фишинговый сайт. Если ввести там данные карты, злоумышленники получат к ней доступ.



В Банке России напомнили, что штраф за списывание действительно существует – от трех до пяти тысяч рублей. Но его назначает суд на основании протокола экзаменационной комиссии. Школьников и их родителей абсолютно точно никогда не просят в мессенджере оплатить штраф по ссылке.





Артем Ежаков



