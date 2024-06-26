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12:30, 26 июня 2024 года В Орле из горящего дома на Ливенской эвакуировали десять человек Загорелась кухня в одной из квартир.



Фото: архив "Вести-Орел"

В четвертом часу дня 25 июня на Ливенской в Орле загорелась квартира в жилом доме. Очаг пожара находился на кухне, ее частично повредило огнем.



Пожарные эвакуировали из соседних квартир десять человек. Никто не пострадал. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют.





Артем Ежаков



