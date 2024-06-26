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9:53, 26 июня 2024 года Орловца осудили за изготовление наркотиков в промышленных масштабах Мужчина успел сделать 18 килограммов "зелья" и готовился приготовить еще почти полсотни.





Житель Залегощенского района осужден за незаконное производство наркотиков. С учетом досудебного соглашения со следствием мужчине назначено восемь с половиной лет колонии строгого режима.



Как рассказали в прокуратуре, осужденный действовал в составе организованной группы. Для производства наркотиков он оборудовал в своем домовладении хозяйственную постройку. Мужчина успел изготовить более 18 килограммов запрещенного вещества и мог сделать еще 49 килограммов, но был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.





Артем Ежаков



