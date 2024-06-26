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12:00, 26 июня 2024 года Орловские школьники подбирают гардероб на выпускной Времени найти стильный костюм или платье остается все меньше.







Орловские школьники подбирают гардероб на выпускной. Времени найти стильный костюм или платье остается все меньше. Выпускной по-прежнему остается затратным делом, за платье в среднем придется отдать от 10 до 30 тысяч рублей.



Колорит вечерних платьев в этом году достаточно разнообразный – от ярких, до нежных оттенков. При выборе учитывают и цветотип.



Актуальная палитра оттенков в этом сезоне бежевый и кремовый, персиковый и розовый, лиловый, бордо и алый, а еще темно-синий.





Александра Бахтина



