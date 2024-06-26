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9:25, 26 июня 2024 года На прилавках уличных торговцев в Орле появились белые грибы и лисички Традиционно грибным сезоном считают время с ранней весны до поздней осени.







На прилавках уличных торговцев в Орле появились белые грибы и лисички. Традиционно грибным сезоном считают время с ранней весны до поздней осени. Лучшее время для сбора – через пару недель после резкой смены температуры и влажности.



Грибники уверяют, что свой урожай собирают в проверенных местах. Тем не менее, некоторые орловцы к покупке с рук относятся насторожено, и такие опасения не напрасны – гриб активно впитывает в себя тяжелые металлы.



При покупке грибов следует обращать внимание на несколько факторов. Гриб должен быть чистым, матовым, без явных темных пятен. Ножка и шляпка должны быть упругими и темными, цвет – в соответствии с видом. Покупать грибы стоит только у проверенных грибников.



Также важно обращать внимание на сезон. В июне можно найти подберезовики, подосиновики, белые грибы и лисички.



При самостоятельном походе в лес по грибы важно помнить о безопасности – носить яркую одежду, взять запас еды и воды, аптечку, заряженное средство связи. Также обязательно нужно сказать родственникам, куда и насколько вы идете. Если потерялись – не паникуйте и сразу звоните в экстренные службы. Дожидаясь помощи, оставайтесь на месте.





Владимир Маряшин



