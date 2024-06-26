среда 26.06.2024 11:40:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:25, 26 июня 2024 года

На прилавках уличных торговцев в Орле появились белые грибы и лисички

Традиционно грибным сезоном считают время с ранней весны до поздней осени.



На прилавках уличных торговцев в Орле появились белые грибы и лисички. Традиционно грибным сезоном считают время с ранней весны до поздней осени. Лучшее время для сбора – через пару недель после резкой смены температуры и влажности.

Грибники уверяют, что свой урожай собирают в проверенных местах. Тем не менее, некоторые орловцы к покупке с рук относятся насторожено, и такие опасения не напрасны – гриб активно впитывает в себя тяжелые металлы.

При покупке грибов следует обращать внимание на несколько факторов. Гриб должен быть чистым, матовым, без явных темных пятен. Ножка и шляпка должны быть упругими и темными, цвет – в соответствии с видом. Покупать грибы стоит только у проверенных грибников.

Также важно обращать внимание на сезон. В июне можно найти подберезовики, подосиновики, белые грибы и лисички.

При самостоятельном походе в лес по грибы важно помнить о безопасности – носить яркую одежду, взять запас еды и воды, аптечку, заряженное средство связи. Также обязательно нужно сказать родственникам, куда и насколько вы идете. Если потерялись – не паникуйте и сразу звоните в экстренные службы. Дожидаясь помощи, оставайтесь на месте.


Владимир Маряшин
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.