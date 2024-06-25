Уборочная кампания в Орловской области начнется в середине июля
Аграрии планируют в этом году собрать большой урожай.
10 – 15 июля в Орловской области планируют начать уборочную кампанию. Аграрии хотят собрать большой урожай, чтобы обеспечить жителей области овощами, фруктами и хлебом.
Первыми к уборке приступят южные районы — Ливенский и Должанский. Несмотря на то, что погода вносила свои коррективы, благодаря труду орловских фермеров удалось вырастить большие объемы сельскохозяйственных культур.