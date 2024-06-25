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18:30, 25 июня 2024 года Уборочная кампания в Орловской области начнется в середине июля Аграрии планируют в этом году собрать большой урожай.





10 – 15 июля в Орловской области планируют начать уборочную кампанию. Аграрии хотят собрать большой урожай, чтобы обеспечить жителей области овощами, фруктами и хлебом.



Первыми к уборке приступят южные районы — Ливенский и Должанский. Несмотря на то, что погода вносила свои коррективы, благодаря труду орловских фермеров удалось вырастить большие объемы сельскохозяйственных культур.





Анна Федина



