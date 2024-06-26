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10:30, 26 июня 2024 года

День молодежи в Орле отметят патриотической экскурсией и концертом

Парк Победы приглашает гостей 29 июня.


В последнюю субботу июня, в этом году дата выпала на 29 число, в Орле состоится празднование Дня молодежи. Гостей ждут мастер-классы, концерт и другие интерактивы и активности.

Центром празднования станет парк Победы. Здесь, помимо прочего, развернется полевая кухня, будут работать тематические площадки, состоится квест-игра и лазертаг. Присоединиться к празднику можно с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Также все желающие могут принять участие в молодежно-патриотической экскурсии, которая пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительно нужно зарегистрироваться здесь.



Ольга СУПОНЕВА
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