Главная » Новости



10:30, 26 июня 2024 года День молодежи в Орле отметят патриотической экскурсией и концертом Парк Победы приглашает гостей 29 июня.





В последнюю субботу июня, в этом году дата выпала на 29 число, в Орле состоится празднование Дня молодежи. Гостей ждут мастер-классы, концерт и другие интерактивы и активности.



Центром празднования станет парк Победы. Здесь, помимо прочего, развернется полевая кухня, будут работать тематические площадки, состоится квест-игра и лазертаг. Присоединиться к празднику можно с 12:00 до 14:00, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Также все желающие могут принять участие в молодежно-патриотической экскурсии, которая пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительно нужно зарегистрироваться Также все желающие могут принять участие в молодежно-патриотической экскурсии, которая пройдет с 10:00 до 12:00. Предварительно нужно зарегистрироваться здесь





Ольга СУПОНЕВА



