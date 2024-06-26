Главная » Новости



7:30, 26 июня 2024 года В Орле участникам СВО и их родным бесплатно окажут юридическую помощь 26 июня военнослужащие могут задать вопросы по линии ФССП.





Сегодня в Орле судебные приставы примут и проконсультируют по юридическим вопросам участников спецоперации и членов их семей. Можно задать вопросы по линии ФССП.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области, прием пройдет в филиале фонда "Защитники Отечества" на Степана Разина, 3. Проконсультироваться можно с 15:00 до 17:00.



Отметим, что подобные консультации для военнослужащих и их родственников проводятся судебными приставами каждый месяц.





Ольга СУПОНЕВА



