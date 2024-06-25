Губернатор Клычков провел заседание оперштаба в Орле

Участники обсудили безопасность при проведении фестивалей.

Фото: портал правительства Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел 25 июня заседание оперативного штаба. Одной из тем стало обеспечение безопасности во время проведения фестивалей и праздников.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, присутствующие обговорили ряд вопросов, касающихся подготовки и проведения Дня Покровского района, фестиваля "Слива-град" в Кромском районе и праздника "За околицей" в Мценском районе.



Также участники заседания оперативного штаба обсудили организацию работы по запрету полетов гражданских беспилотников в воздушном пространстве Орловской области.