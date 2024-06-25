Губернатор Клычков провел заседание оперштаба в Орле

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15:28, 25 июня 2024 года
Губернатор Клычков провел заседание оперштаба в ОрлеУчастники обсудили безопасность при проведении фестивалей.
Фото: портал правительства Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел 25 июня заседание оперативного штаба. Одной из тем стало обеспечение безопасности во время проведения фестивалей и праздников.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, присутствующие обговорили ряд вопросов, касающихся подготовки и проведения Дня Покровского района, фестиваля "Слива-град" в Кромском районе и праздника "За околицей" в Мценском районе.
Также участники заседания оперативного штаба обсудили организацию работы по запрету полетов гражданских беспилотников в воздушном пространстве Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА