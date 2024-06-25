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20:00, 25 июня 2024 года В Болховском краеведческом музее открыли уголок казачьего быта В экспозицию вошли седла, подковы, оружие и форма.







В Болховском краеведческом музее открыли уголок казачьего быта. В экспозицию вошли седла, подковы, оружие и форма.



Все началось со стенда с фотографиями, где запечатлены моменты из жизни болховских казаков. Возрожденное общество вошло в единый реестр в 2016-м году и с тех пор народные дружинники охраняют общественный порядок, ведут патриотическую работу.



Казачьему роду в Болхове порядка пяти веков. В Болхове он возник вместе с крепостью в 1556 году.





Татьяна Тимохина



