Орловцы отправили очередной гуманитарный груз в луганский госпиталь
В посылку вошли медикаменты, продовольствие, бытовая и медицинская техника.
Орловцы продолжают оказывать поддержку участникам СВО, и особое внимание оказывается раненым бойцам. Регион отправил очередную посылку для госпиталя в ЛНР. В нее вошли медикаменты, продукты питания, бытовая и медицинская техника.
Чтобы разнообразить рацион, раненым передают, овощи, варенье, сладости. За поддержку медики отправили волонтерам благодарность.
Присоединиться к добровольцам легко – волонтерский отряд "За Россию" готов принять помощь от всех желающих.