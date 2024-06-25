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18:00, 25 июня 2024 года Фонд "Защитники Отечества" помог орловскому ветерану СВО найти работу Григорий Кунцев перенес тяжелое ранение и теперь занят "на гражданке".







Фонд "Защитники Отечества" помог орловскому ветерану СВО найти работу. Григорий Кунцев перенес тяжелое ранение – снаряд раздробил бедро.



Мужчина поменял пять госпиталей и перенес несколько тяжелых операций. Сейчас – благодаря помощи фонда "Защитники Отечества" – работает на предприятии и проверяет газовые счетчики на герметичность.



Благодаря фонду бойцу удалось быстро оформить инвалидность и получить удостоверение ветерана боевых действий.



За каждым солдатом, которому нужна помощь, в фонде закрепляется свой координатор. Он занимается восстановлением и переоформлением документов, подбирает работу.



Также большой форум вакансий и трудовой адаптации для участников СВО и членов их семей пройдет 28 июня в 10:00 в "Бунинке".





Антон Сорокин



