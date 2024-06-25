Жителя Кременной осудят за убийство орловчанки 24-летней давности
Уголовное дело вместе с обвинением направлено в суд.
Видео: СУ СК России по Орловской области
46-летнего жителя города Кременная Луганской Народной Республики осудят за убийство орловчанки 24-летней давности. Как рассказали в СУ СК России по региону, в апреле 2000-го года обвиняемый убил в деревне Грачевка Орловского округа 23-летнюю знакомую. Поводом стали золотые украшения. Тело погибшей мужчина закопал в лесопарке.
Долгие годы фигурант скрывался за границей, но весной 2024 года его задержали. После работы с ним удалось выяснить место захоронения погибшей.
Уголовное дело вместе с обвинением направлено в суд.