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12:53, 25 июня 2024 года Жителя Кременной осудят за убийство орловчанки 24-летней давности Уголовное дело вместе с обвинением направлено в суд.





Видео: СУ СК России по Орловской области

46-летнего жителя города Кременная Луганской Народной Республики осудят за убийство орловчанки 24-летней давности. Как рассказали в СУ СК России по региону, в апреле 2000-го года обвиняемый убил в деревне Грачевка Орловского округа 23-летнюю знакомую. Поводом стали золотые украшения. Тело погибшей мужчина закопал в лесопарке.



Долгие годы фигурант скрывался за границей, но весной 2024 года его задержали. После работы с ним удалось выяснить место захоронения погибшей.



Уголовное дело вместе с обвинением направлено в суд.





Артем Ежаков



