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14:30, 25 июня 2024 года Александр Бастрыкин поручил проверить стройку на улице Панчука в Орле Ранее было записано обращение к главе СК РФ.





Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассмотрит обращение орловцев о незаконном строительстве. Ранее в соцсетях жители областного центра опубликовали видео, в котором говорится о строительстве пяти многоквартирных домов в районе с частными домовладениями.



Также недовольство жителей вызывают потоки автотранспорта, с которыми не справляются узкие дороги частного сектора. По факту обращения следственным управлением по Орловской области организована проверка. О результатах будет доложено в Следственный комитет России.





Евгения Коростелева



