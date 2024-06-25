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14:00, 25 июня 2024 года

В Ливнах мужчина добился компенсации за порчу машины коровами

В деле разбирался районный суд.

Фото из архива и является иллюстрацией

Ливенский районный суд рассмотрел необычное дело. Истец требовал от организации выплатить ему порядка 80 тысяч рублей за порчу его машины коровами.

Мужчина утверждал, что припарковал автомобиль и пошел гулять. Вернувшись, он заметил трещину на лобовом стекле, вмятину на переднем правом крыле, а также лопнувший задний бампер, повреждения корпусов боковых зеркал, царапины от рогов по всему кузову.

Истец утверждал, что в месте, где он оставил машину, табличек с предупреждением о выпасе коров не было, равно как и знаков, запрещающих стоянку.

Ответчик иск не признал, заявив, что коровы к машине не подходили, однако суд встал на сторону пострадавшего и обязал организацию, чьи погонщики не уследили за животными, выплатить компенсацию.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артем Ежаков
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