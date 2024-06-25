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17:30, 25 июня 2024 года В Орловской области восемь подростков наблюдаются у наркологов Всего наркозависимых в регионе больше тысячи человек.





В Орле под председательством губернатора Андрея Клычкова прошло заседание антинаркотической комиссии. Отмечается, что в регионе под диспансерным наблюдением наркологов состоят 1105 человек, включая восьмерых несовершеннолетних.



Для борьбы с наркозависимостью проводят профилактические мероприятия. В этом учебном году в тестировании на употребление наркотиков участвовали более 350 образовательных организаций с общим охватом в четыре тысячи человек.



Всего с начала года проведено 233 профилактических мероприятия с участием областного наркодиспансера.





Артем Ежаков



