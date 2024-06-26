Под Орлом пройдет традиционный Всероссийский тургеневский праздник

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11:00, 26 июня 2024 года
Под Орлом пройдет традиционный Всероссийский тургеневский праздникГостей в Спасском-Лутовиново ждут 29 июня.
29 июня в Спасском-Лутовиново пройдет традиционный Всероссийский тургеневский праздник.
Ярмарка мастеров начнет работу с 10:00, для гостей организуют игры в бадминтон, крокет, серсо и шахматы.
Основная программа праздника начнется в 13:00. Будут работать площадки "Усадебное варенье" и "Дворянский пикник", "Игра в портреты". Можно будет покататься на лошадях и лодках.
В 15:00 начнется концерт Московского молодежного камерного оркестра. Специальным гостем станет приглашенный солист Большого театра Алексей Татаринцев.
После концерта гостей ждет большой усадебный бал.
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Артем Ежаков