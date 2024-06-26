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11:00, 26 июня 2024 года Под Орлом пройдет традиционный Всероссийский тургеневский праздник Гостей в Спасском-Лутовиново ждут 29 июня.





29 июня в Спасском-Лутовиново пройдет традиционный Всероссийский тургеневский праздник.

Ярмарка мастеров начнет работу с 10:00, для гостей организуют игры в бадминтон, крокет, серсо и шахматы.

Основная программа праздника начнется в 13:00. Будут работать площадки "Усадебное варенье" и "Дворянский пикник", "Игра в портреты". Можно будет покататься на лошадях и лодках.

В 15:00 начнется концерт Московского молодежного камерного оркестра. Специальным гостем станет приглашенный солист Большого театра Алексей Татаринцев.

После концерта гостей ждет большой усадебный бал.



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Артем Ежаков



